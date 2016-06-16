Proceso licitatorio del Chance fue ajustado: gobernador Verano

Barranquilla

El Gobernador Eduardo Verano reconoció que fue él quien adjudicó el contrato del chance a la empresa de Enilse López “La Gata”, en su periodo anterior; pero asegura que el contrato cumplió normas legales.

Luego que el senador del Centro Democrático dijera que no tuvo relación con la adjudicación del contrato del chance a la empresa de López; el gobernador Eduardo Verano, afirmó que esa fue una decisión que tomó durante su anterior mandato.

“La decisión se ajustó a las normas legales y se cumplió de manera trasparente”, indico.

Aseguró que el proceso, adelantado en su primer mandato cumplió con el acompañamiento de la Procuraduría y Contraloría, por solicitud suya.

Concluyó que la licitación solo se presentó un oferente, la empresa Uniapuestas de Enilse López.

Agregó el mandatario de los atlanticenses que el proceso se detuvo hasta que el Ministerio Público aseguró que estaba ajustado a las normas vigentes.