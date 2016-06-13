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29 jul 2026 Actualizado 09:11

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Ciencia y medio ambiente

Con basuras se taponan rejillas de canalización del arroyo de calle 84

El Director del Foro Hídrico, Alberto Salah, dijo que reforzarán campañas de cultura ciudadana

(Caracol Radio Barranquilla.)

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Con el inicio de la temporada de lluvias en Barranquilla se han presentado taponamiento de basuras en las rejillas de la canalización del arroyo de la calle 84.

A raíz de la delicada situación la Alcaldía y la empresa Triple A adelantaron una limpieza inmediata en sector con el fin de facilitar el paso del agua.

Por su parte, el Director del Foro Hídrico, Alberto Salah, indicó que con el fortalecimiento del programa de cultura ciudadana buscan un cambio en el comportamiento de los barranquilleros para conservar la obra.

Caracol Radio también se sumará a esta campaña con mensajes de concientización a los ciudadanos para que cambien su conducta.

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