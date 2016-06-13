'Pico y color" para motocarros desde hoy en Soledad para mejorar la movilidad

Barranquilla

“El pico y color” se aplicará a partir de hoy para la circulación de motocarraros para los que circulen los días impares, los de color azul y los pares, los de color naranja, en el Municipio de Soledad en el Área Metropolitana de Barranquilla.

La medida de tránsito busca mejorar la movilidad a raíz del constante incremento de la circulación de este tipo de vehículos, que en algunas oportunidades transitan por la autopista al aeropuerto de Barranquilla, cunado lo tienen prohibido.

A partir de hoy, el Alcalde de Soledad, Joao Herrera, indicó que los conductores que no cumplan la restricción deberán pagar una multa de $350.000 y el servicio de grúa, cuyo costo aproximado es de $130.000.

Si el conductor es reincidente en cometer la falta, tendrá que desembolsar nuevamente las cifras mencionadas, pero esta vez el vehículo no podrá circular durante diez días. El mandatario municipal aclaró que si el propietario cancela el comparendo dentro de los cinco días posteriores a la comisión de la infracción, pagará la mitad del valor de la multa; es decir, $175.000.