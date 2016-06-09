Polémica en Barranquilla por orden de arresto a director de El Heraldo

La polémica radica en los alcances del poder de la justicia y el oficio del periodismo como tal, que una vez más se ve en riesgo por el accionar de dos magistrados.

Así lo observa el periodista y abogado Carlos Ramos Maldonado, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Autónoma del Caribe y vicepresidente del Colegio Nacional de Periodistas, quien indicó que se ve un sesgo de parte del organismo judicial de buscar un resultado a favor de sus intereses desconociendo la realidad.

La decisión del juez tiene que ver con una publicación del diario relacionada con una investigación de la Fiscalía contra varios funcionarios, entre ellos a dos magistrados del Distrito, por una denuncia de la Alcaldía por el desembolso de recursos públicos en favor de pensionados.

Tras la publicación los magistrados Julio Ojito Palma y Jorge Eliécer Cabrera Jiménez, involucrados en el artículo periodístico solicitaron al influyente medio aclarar que la tutela en cuestión solo denegaba una solicitud de amparo y no ordenaba el pago de suma de dinero alguno.

Ante tal petición el periódico publicó la precisión, pero aun así los juristas interpusieron una tutela que fue fallada contra el medio, que posteriormente hizo una segunda publicación aclaratoria.

A pesar de las seguidas aclaraciones hechas por El Heraldo, el juez consideró que hubo desacato y ordenó el arresto de su director así como el pago de una millonaria multa.

En el gremio periodístico de la ciudad quedan dudas sobre el accionar del juez que ordenó el arresto y multa contra el director de El Heraldo Marcos Schwartz por ser subalterno de los magistrados involucrados en la publicación y porque a pesar de que el periódico hizo varias aclaraciones, se insistió en la demanda en su contra.