Aumentan precios de carne y pescado en Barranquilla

Barranquilla

Según el gremio de tenderos de Barranquilla, la carne hoy cuesta 15% más que hace unos meses. Por su parte, los mayoristas de la plaza del pescado informaron a Caracol Radio que hay incremento superior al 15% especialmente porque por el comportamiento del dólar, se afectan las importaciones desde Argentina y otros países.

El vocero de los ganaderos, José de Silvestri, informó que se ha registrado un incremento en el precio de la carne en el mercado local, porque hay aumento en exportaciones de ganado especialmente hacia el Líbano. Se calcula que mensualmente salen 40.000 animales para el mercado internacional, lo que ha afectado la oferta en el mercado nacional.

Orlando Jiménez, del gremio de pequeños comerciantes dijo que también se registra aumento en precio de alimentos hasta en 100%, como consecuencia del paro agrario. Productos como la guayaba pasó de 900 a 2.000 por libra; mientras otros alimentos registran incremento hasta el 35%.