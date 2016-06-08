Atlanticenses han contribuido con $15 mil millones a impuesto vehicular

Al entregar un balance del comportamiento de recaudos en el departamento del Atlántico por concepto de impuesto vehicular, el secretario de Hacienda del Atlántico, Juan Carlos Muñiz Pacheco, aseguró que a la fecha, dichos ingresos ascienden a 15 mil millones pesos.

Recordó el funcionario que el plazo para cancelar este impuesto vence el 30 de junio, y que a partir del 1º. julio la obligación tendrá un incremento por mora.

“Disponemos de un nuevo software para ser más eficientes en los cobros y el proceso de embargo es más rápido para los contribuyentes que no se encuentren al día”, dijo el funcionario.

Para evitar las molestias invitó a los interesados acercarse a cancelar en cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente e ingresar a la página web de la Gobernación del Atlántico www.atlantico.gov.co para que hagan los pagos de forma electrónica.

“La meta a recaudar es $ 40 mil millones, aspiramos que en el mes de junio se recaude gran parte de estos recursos”, afirmó Muñiz Pacheco.

Este año se realizaran campañas en los centros comerciales y en la Gobernación para recibir pagos con tarjetas.

La cartera morosa de impuesto vehicular ha venido disminuyendo gracias a las campañas realizadas por la Administración Departamental, lo que demuestra que los contribuyentes están cumpliendo con sus obligaciones.

“En la medida que los contribuyentes se pongan al día disminuyen los embargos y este año se han realizado unos 50 mil”, puntualizó el secretario de Hacienda del Atlántico.