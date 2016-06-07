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29 jul 2026 Actualizado 09:09

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Ciencia y medio ambiente

[En video] Ciudadanos intentan evitar que un arroyo arrastre un carro en Barranquilla

En el video se ve como un ocupante salta del carro, y con ayuda de otros intenta amarrar el vehiculo a un semáforo para hacer frente a la fuerza del agua.

Barranquilla
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La fuerza de los arroyos de nuevo genera estragos y problemas de movilidad en la capital del Atlántico. En esta ocasión, un video captado por un transeunte y suministrado a Caracol Radio  muestra a un grupo de personas intentando evitar que un carro sea arrasado por la fuerza del agua, amarrando el vehículo a una señal de tránsito. 

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