Congresistas urgen a gobernación adelantar obras del Sur del Atlántico

Casi seis años después de la inundación en cinco municipios del Atlántico, y después de que moradores, medios de comunicación dirigentes cívicos y la Administración departamental mostraran al Gobierno Nacional la preocupación que hay en Santa Lucía por lo que ellos consideran un riesgo de una nueva tragedia, ahora los congresistas emiten un comunicado en que llaman la atención al gobernador Eduardo Verano de la Rosa.

Aseguran que es urgente tomar correctivos y que no se debe asumir por parte del mandatario la misma posición de hace seis años.

“El desafecto por nuestros hermanos del Sur por parte del Gobernador es manifiesto, no hay derecho a tanta desidia, no se puede perder de vista que está en juego el bienestar y la salud, pero por sobre todas las cosas la vida de los habitantes del Sur”, dice un comunicado firmado por nueve congresistas.

El siguiente es el texto del comunicado:

“Los abajo firmantes - congresistas y dirigentes del Departamento del Atlántico, habitantes del Municipio de Santa Lucía y habitantes de los Municipios del cono sur del Departamento del Atlántico - queremos informar a las autoridades, a la opinión pública y a los medios de comunicación lo siguiente:

PRIMERO: Vemos con mucha preocupación que el nivel de las aguas en el canal del dique viene subiendo - de manera asombrosamente vertiginosa - desde e! mes de Abril de 2016.

SEGUNDO: No encontramos que sea lógico, ni coherente, ni consecuente que tengamos que esperar hasta el mes de Julio para que se inicien los trabajos que de manera preventiva eviten una catástrofe como la que vivimos en el 2010.

TERCERO: No encontramos que sea lógico, ni coherente, ni consecuente que el Gobierno Departamental este esperando que el Fondo de Adaptación invierta $ 4.200 Millones para intervenir los 300 metros del canal - por donde se presentan filtraciones - los cuales son los más críticos.

CUARTO: Lo lógico, lo coherente y lo consecuente es que el Gobernador Verano de la Rosa, desde el mes de Enero, hubiera iniciado las gestiones para que con recursos Departamentales se intervinieran los fatídicos 300 metros , de tal suerte que - HOY - tuviéramos resuelto nuestro problema. Así las cosas, a la fecha no estuviéramos durmiendo con tanta incertidumbre y de esa manera, el Gobernador - mostrando ejecutorias y resultados - pudiera exigirle inversión al Gobierno Nacional en cabeza del Fondo de Adaptación.

QUINTO: No tenemos nada en contra de nuestros hermanos de Puerto Colombia, nos alegramos que puedan rescatar un símbolo con el que tienen un sentimiento atávico, pero igual es ilógico, incoherente e inconsecuente que el Gobierno Departamental destine más de $ 10.000 Millones a la reconstrucción del muelle. Inversión que no previene ni muertes, ni calamidades, ni desastres y se le niegue una inversión de $ 4.200 Millones a Santa Lucía y al cono sur del Atlántico con lo cual se estaría previniendo una catástrofe dé inconmensurable consecuencias.

SEXTO: Es falso que el Fondo de Adaptación se creó para atender la problemática del Sur del Atlántico. Eso es una falsedad del tamaño de una CATEDRAL y eso es lo que perversamente - a través de sus áulicos - le dice el Gobernador Verano de la Rosa a los habitantes del sur del Atlántico a efectos de evadir su responsabilidad.

SEPTIMO: El Fondo se creó para atender los múltiples problemas que le dejó a todo el país - óigase bien, a todo el país - el fenómeno de la niña en el año 2010.

OCTAVO: Rogamos a Dios - es nuestro querer y deseo - que no se rompa el dique, pero en el evento que suceda, desde ya, hacemos responsable al Gobernador Eduardo Verano de la Rosa por la posible inundación y consecuencialmente por el inconmensurable y apocalíptico desastre que tendrán que soportar los habitantes de Santa Lucía y el cono sur del Atlántico”.