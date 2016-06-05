Bajan los homicidios en el Atlántico

Los homicidios se redujeron en un 82 por ciento en 18 municipio del Atlántico en lo corrido del año( Caracol Radio )

Barranquilla

El Gobernador del Atlántico Eduardo Verano de la Rosa destacó que los índices de criminalidad registraron una disminución del 82 por ciento en 18 municipios del Departamento en los primeros cinco meses del presente año.

El mandatario seccional resaltó que los homicidios bajaron en un 82 por ciento, las lesiones un 43, las extorsiones 67 y el abigeato se redujo en un 42 por ciento.

Verano de la Rosa resaltó que de enero a mayo se han presentado cinco homicidios en el 2016 frente a 28 del año pasado.

Las cifras son aún más alentadoras al hacer un paralelo con la tasa de homicidios a nivel nacional que es de 9.5 %, mientras que en el Atlántico es 1.1%, puntualizó el Gobernador.