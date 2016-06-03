Caída de cuatro postes de energía provoca apagón al norte de Barranquilla

Barranquilla

Los cuatro postes se cayeron a raíz de excavaciones que se adelantan para la construcción del edificio de Atlántica, Torre Empresarial, en la carrera 53, entre calles 80 y 82, al norte de Barranquilla, según la empresa Electricaribe.

Las fuertes lluvias también contribuyeron a que se presentara la emergencia en la madrugada de este viernes, pero no se presentaron heridos.

El primer poste se cayó frente a la construcción y en un efecto dominó se vinieron al suelo los otros tres.

Por la caída de los postes parte del circuito Golf quedó fuera de servicio, afectando un amplio sector del norte de Barranquilla.