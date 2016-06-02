Alcaldes locales de Barranquilla tomaron posesión de sus cargos

El alcalde mayor Alejandro Char y los mandatarios locales durante la posesión de estos últimos.( Foto: Prensa Alcaldía de Barranquilla. )

Ante el alcalde Alejandro Char asumieron sus cargos los 5 alcaldes nombrados para las localidades de Barranquilla, luego de cumplir el proceso establecido por la normatividad legal con participación de las juntas administradoras locales.

Los posesionados asumieron el compromiso de trabajar por el desarrollo, bienestar y seguridad de sus respectivas localidades.

“Ustedes hacen parte de este gobierno, juntos seguiremos trabajando por los barranquilleros y seguir construyendo nuestra capital de vida”, dijo el acalde Alejandro Char tras tomar juramento a los nuevos co-mandatarios.

Suroccidente. Deivy Casseres Cañate, abogado, especialista en Derecho Administrativo y en Contratación Estatal. Casseres tiene experiencia en el sector público, trabajando como asesor jurídico de la Secretaría de Gobierno.

Suroriente. Ariel Camargo Calvo, es ingeniero de Sistemas y técnico en Seguridad Ocupacional. Su trayectoria profesional la ha construido en diferentes empresas del sector privado y sector público, lo cual ha fortalecido sus conocimientos administrativos y gestión de proyectos.

Metropolitana. Ronald José Gordillo Jiménez, tiene amplia trayectoria con trabajo social en los barrios de Carrizal y Las Américas. Entre los periodos 2008-2011 y 2012-2015 fue elegido dos veces como edil obteniendo la máxima votación para el último período de su carrera política. Con gran experiencia laboral en la empresa privada sector transporte en los cargos de gerencia y dirección administrativa con pregrados de estudios de administración.

Norte - Centro Histórico. Irina Martínez Polo, tiene estudios de Administración de Empresas, se ha desempeñado en el sector privado como jefe de cartera, ha realizado trabajos comunitarios en la localidad en pro de la educación de la niñez y con las juntas de acción comunal.

Riomar . Mauricio Javier Villafañe Jabba, administrador de Empresas con énfasis en Negocios internacionales, especialista en Gerencia Pública y maestrías en Consultoría Estratégica en Organizaciones Públicas y en Administración de Empresas. Su carrera profesional se ha afianzado en el sector público en instituciones como la Alcaldía Distrital de Barranquilla, Ministerio de Industria de España y en el sector privado en el Grupo Empresarial VP como gerente de Desarrollo.