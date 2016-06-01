Bloqueos parciales de vías en la Minga Agraria en municipios del Atlántico

Concentración de los campesinos en el Municipio de Campo de la Cruz( Cortesía )

Los campesinos del Atlántico se movilizaron este miércoles para vincularse a la Miga Agraria con concentraciones y bloqueos parciales de vías.

Humberto Muñoz, líder del Municipio de Campo de la Cruz al sur del Atlántico, sostuvo que en el corregimiento de Bohórquez fue bloqueada la carretera Oriental de manera parcial en las horas de la mañana.

Por su parte, el Magisterio del Atlántico marchó por las principales vías del centro de Barranquilla para reclamar del gobierno una mejor atención en salud. La movilización generó caos vehicular.