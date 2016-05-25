Con plantón cultural, protestan por reubicación de peaje, en Baranoa

Barranquilla

Con la entrega de prospectos y muestras culturales, miembros de la Banda Departamental de Baranoa y habitantes del municipio de Baranoa protestaban desde las primeras horas de este miércoles por la reubicación del peaje entre esta localidad y Galapa en la Vía de la Cordialidad, en el departamento del Atlántico.

Hilton Escobar director de la Banda, argumentó que la molestia de la comunidad es la reubicación del peaje en el casco urbano de la población, “en este caso sería colocar una tarifa diferencial para los residentes de esta zona del departamento”.

En los mismos términos se ha pronunciado el sector transportador, que se ha unido a la jornada porque consideran que el más perjudicado será el gremio.

“La reubicación debe ser a unos 500 metros de la zona urbana”, señalo Ricardo Fontalvo afiliado a la Cooperativa Coostrasguajaro.