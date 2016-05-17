Caída de árbol afectó circuitos San Isidro y Nueva Colombia

Por espacio de dos horas estuvo interrumpido el servicio de energía eléctrica en sectores de la ciudad alimentados por los circuitos San Isidro y Nueva Colombia, tras la caída de un árbol de derribó parte del cableado.

El hecho se registró el amanecer del martes, al parecer por brisas en el sector donde los árboles abrazan los cables de conducción.

La emergencia se presentó en la calle 53, entre las carreras 22 y 23, según informó la empresa Electricaribe en comunicado de prensa. El árbol impactó las líneas de media y baja tensión.

“Con apoyo del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, el árbol fue retirado y posteriormente los técnicos de Electricaribe normalizaron el servicio”, dice el comunicado.

La empresa hizo un llamado a los clientes para que no sean sembrados árboles debajo de las redes eléctricas, pues al crecer sus ramas ocasionan interrupciones en el suministro de energía.

Se recordó igualmente que las solicitudes de poda de árboles que están cerca de las redes deben hacerse al 115 o al 0353500444.