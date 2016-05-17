CRA destinará recursos para canalización de arroyos de Barranquilla

Durante la más reciente sesión de la junta directiva de la Corporación Regional Autónoma, los miembros aprobaron destinar importantes recursos al proyecto de la Administración Distrital de canalización de siete arroyos en la ciudad de Barranquilla.

Esa corporación recibe por concepto de impuesto predial un importante porcentaje que, al año, supera los 37 mil millones de pesos, de los cuales una parte deben ser destinados específicamente a Barranquilla para el tema ambiental de la ciudad.

Tras aprobarse dicho aporte el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, agradeció a la junta, que es presidida por el gobernador del Atlántico, por el apoyo a tan importante iniciativa.

“La CRA ha dado un aporte significativo a la solución de arroyos, se comprometieron recursos adicionales a los aprobados por el Concejo, nos autorizaron dineros adicionales. Una apuesta de los miembros de la CRA para que toda Barranquilla y el Atlántico solucionen sus problemas”, señaló Char.

El mandatario presentó el proyecto a los miembros de la junta, que avalaron el mismo y justificaron la petición de que la corporación cofinanciara el mismo.

Aunque no hay una precisión del monto total de dicho aporte, el gobernador Eduardo Verano de la Rosa, aseguró que el mismo equivale al 45 por ciento del total del proyecto.

El mandatario departamental explicó de dónde provienen los dineros que la CRA destinará al proyecto de canalización de arroyos y aseguró que en total se invertirán alrededor de 300 mil millones de pesos mediante un esquema financiero diseñado a 20 años.

“El 15 por ciento del recaudo del predial tiene que ir por ley a la CRA, y el 50 por ciento de esos recursos tienen una destinación específica: inversión en obras ambientales para Barranquilla. Hoy, podemos decir que estamos contribuyendo a la solución definitiva de un problema que aqueja a la ciudad por años”, dijo el Gobernador.

A su turno el director de la CRA, Alberto Escolar, aseguró que la CRA recibe 37.500 millones de pesos al año, y que en la presente vigencia, 18 mil millones se destinarían al proyecto.

“Es un aporte que va ir creciendo gradualmente. Empezamos con 18.000 mil millones este año e iremos aumentando el aporte año tras año en la mediad que se van liberando rentas debido a que tenemos compromisos de vigencias futuras”, explicó Escolar.