Puerto Colombia avanza en estabilización de sus playas

Con la socialización del proyecto de construcción del muelle de Puerto Colombia ante el ministerio de Cultura, el municipio avanza en la recuperación de playas de este importante sector turístico del departamento.

De acuerdo con Steimer Mantilla, alcalde municipal, con la entrega de estabilización de las playas del Country y Miramar y con el avance de los estudios para hacer lo propio en Salgar, el municipio quedaría con toda la zona costera totalmente recuperada para el turismo.

El mandatario explicó que la zona del muelle se trabaja en la construcción de un espolón semi-sumergido y en reforestación de mangles como parte de la recuperación de dichas playas.

El pasado fin de semana, la alcaldía entregó varias obras a la comunidad, entre ellas un centro de convivencia y encuentros ciudadanos con parque infantil, obras de recuperación en el sector de Los Barrancos que afectado por pasadas olas invernales, y en Loma Fresca y Salgar pavimentación de vías.