Abogado de Uniautónoma espera que Gette regrese recursos a la universidad

El abogado de la Universidad Autónoma del Caribe, Daniel Largacha, aseguró que el proceso que se inició contra Silvia Gette, por el presunto delito de abuso de confianza, debe terminar con la devolución de recursos por el orden de los 1300 millones de pesos con los que la ex rectora habría defraudado a la institución.

Largacha explicó que el juzgado ordenó la suspensión de la diligencia este martes por cantidad de elementos probatorios que deben ser evacuados hasta el 26 de mayo cuando deba reiniciarse la misma.

La imputación de cargos contra la ex rectora estuvo a cargo de la Fiscalía Séptima de la Unidad de Lavado de Activos, por el desvió de 1.300 millones de pesos de la Universidad Autónoma del Caribe.

El abogado Largacha explicó a Caracol Radio que Gette habría desviado dineros de la institución educativa para el pago de impuestos, declaraciones de renta, servicios públicos, entre otras obligaciones particulares que no tenían porqué ser asumidos por la universidad.

La audiencia se adelantó en la sala 11 en el Juzgado Octavo Penal Municipal del Centro de Servicios Judiciales de la capital del Atlántico.