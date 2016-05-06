Valle, líder en exportaciones de Azúcar y Café

Cali

La Sociedad Portuaria de Buenaventura, que mueve actualmente el 49 por ciento del comercio exterior de Colombia, lidera en el país las exportaciones de café y azúcar, así como la importación de vehículos.

La Sociedad Portuaria de Buenaventura es el puerto de mayor movimiento de graneles sólidos, con 44 por ciento de participación en el mercado nacional y 74 por ciento sólo en la bahía de Buenaventura.

A 2017, la Sociedad Portuaria de Buenaventura habrá invertido 155,9 millones de dólares para mejorar su operación. En el presente año se están invirtiendo 96 millones de dólares en total, 63 de ellos para adquisición de cuatro grúas pórtico, ampliación de 250 metros lineales del muelle uno e inversión en tecnología para garantizar la competitividad.

Con la entrada de las cuatro grúas pórtico, que estarán en operación en septiembre de este año, la Sociedad Portuaria de Buenaventura, contaría con un total de diez grúas pórtico, que sumadas a las 36 grúas, permitirán mover entre cien a 120 contenedores por hora/nave.