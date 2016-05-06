En Promedio se registran en Barranquilla 20 accidentes diarios: Tránsito

Accidente al norte de Barranquilla, tres vehículos y una motocicleta resultaron involucrados.( Caracol Radio )

Barranquilla

En total fueron 7 las personas que resultaron heridas en accidentes de tránsito, que se presentaron en la calle 30 con carrera 38 en el centro de Barranquilla y en la circunvalar con carrera 51B al norte de la ciudad.

En el primer percance un choque múltiple involucró a 5 vehículos, allí una buseta colisiona contra un taxi, luego con un carro particular y finalmente atropella a dos motociclistas, señalo el comandante de Transito distrital el capitán Luis Gómez.

En otro punto al norte de la ciudad, un automotor tipo Cama-baja chocó contra un vehículo particular, este a su vez golpea a otro llevándose por delante a un motociclista. En este percance resultó herida la persona que viajaba de parrillera en la moto.

En promedio se están registrando en Barranquilla, entre 18 y 25 accidentes diarios, dijo el oficial.