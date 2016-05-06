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29 jul 2026 Actualizado 07:30

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En Promedio se registran en Barranquilla 20 accidentes diarios: Tránsito

La estadística se entregó a propósito de los percances registrados este viernes.

Accidente al norte de Barranquilla, tres vehículos y una motocicleta resultaron involucrados.

Accidente al norte de Barranquilla, tres vehículos y una motocicleta resultaron involucrados.(Caracol Radio)

Accidente al norte de Barranquilla, tres vehículos y una motocicleta resultaron involucrados.
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En total fueron 7 las personas que resultaron heridas en accidentes de tránsito, que se presentaron en la calle 30 con carrera 38 en el centro de Barranquilla y en la circunvalar con carrera 51B al norte de la ciudad.

En el primer percance un choque múltiple involucró a 5 vehículos, allí una buseta colisiona contra un taxi, luego con un carro particular y finalmente atropella a dos motociclistas, señalo el comandante de Transito distrital el capitán Luis Gómez.

En otro punto al norte de la ciudad, un automotor tipo Cama-baja chocó contra un vehículo particular, este a su vez golpea a otro llevándose por delante a un motociclista. En este percance resultó herida la persona que viajaba de parrillera en la moto.

En promedio se están registrando en Barranquilla, entre 18 y 25 accidentes diarios, dijo el oficial.

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