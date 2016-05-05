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29 jul 2026 Actualizado 07:30

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Economía

Inversiones anunciadas por Electricaribe no son suficientes

Sector privado cuestiona alcances del plan de inversión de la empresa en Barranquilla

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Barranquilla
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Barranquilla

El Gerente del Plan Cinco Caribe, Edgardo Sojo, expresó su preocupación porque la inversión que comenzó a ejecutar la empresa Electricaribe por 15.000 millones de pesos, no serían suficientes para la demanda de energía de la ciudad.

Sojo, dijo que la inversión anunciada por la empresa corresponde al 20% de lo que requiere Barranquilla este año, teniendo en cuenta las nuevas inversiones, la ubicación de nuevas empresas y la construcción de edificios residenciales.

La empresa Electricaribe inició un plan de inversiones en cambio de redes, transformadores, para mejorar el servicio en 97 barrios de Barranquilla y Soledad, que permitirá mejora en el servicio a 261 mil clientes.

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