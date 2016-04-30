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29 jul 2026 Actualizado 07:30

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Política

En riesgo sede del Ministerio de Trabajo en Barranquilla

Las grietas y la humedad se evidencian en toda la edificación.

Instalaciones del Ministerio del Trabajo, barrio el Prado

Instalaciones del Ministerio del Trabajo, barrio el Prado(Cortesía)

Instalaciones del Ministerio del Trabajo, barrio el Prado
Barranquilla
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Barranquilla

A pedazos se está cayendo la estructura, de la oficina del ministerio de trabajo, ubicada en el barrio Prado al norte de Barranquilla, sin que hasta el momento se tomen los correctivos del caso.

La situación es tan delicada, que varios funcionarios fueron reubicados de sus puestos por el riesgo, que representa, señalo Gisela del Toro.

“Hace unos días varios compañeros debieron cambiar de oficina por que las grietas y la humedad es tal que no había garantías para esta allí”, señalo.

El mayor deterioro se presenta a la entrada de la edificación, donde la estructura parece que fuera a ceder en cualquier momento, aseguro la funcionaria.

Agrego que es necesario un cambio de sede ante tal amenaza.

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