Notario denuncia banda de falsificadores de documentos al interior de la oficina.

Barranquilla

Una banda de falsificadores de escrituras públicas y estampilla Prohospital fue denunciada por el Notario 11 de Barranquilla Jaime Horta.

El funcionario aseguró que la empleada Carmen Alicia Orozco, de entera confianza de la oficina estaría presuntamente involucrada en el ilícito.

“Esta persona que reconoció que estaba incurriendo en el referido delito se fugó y se llevó minutas, poderes y otro tipo de documentos”, afirmo.

La anomalía se detectó luego de un trabajo interno que se adelantó y donde se pudo establecer las irregularidades que se estaban presentando entre ellos el recaudo de la Estampilla Pro-hospital.

Horta, quien lleva en el cargo 8 meses, indicó que nunca se le autorizó a nadie recaudar dineros de la estampilla Pro-hospital en la Notaria, “Esto hacia parte del accionar de la banda”, sostuvo.