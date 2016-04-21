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29 jul 2026 Actualizado 07:23

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Conceden detención domiciliaria a fiscal Contreras Amaris

El funcionario fue capturado el pasado martes en Barranquilla

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Por espacio de 7 horas se extendió la diligencia de imputación de cargos y Medida de Aseguramiento al fiscal Oscar Contreras Amaris, que se realizó en el municipio de Usiacurí en el centro del departamento del Atlántico.

Al servidor público le fue otorgado el beneficio de Casa por Cárcel, atendiendo una solicitud hecha por la defensa, que adujo problemas de salud del investigado.

Contreras Amaris, que no se allano a los cargos, está señalado por actuar manera irregular, al devolver presuntamente una camioneta Chevrolet Captiva en la que policías hallaron el 29 septiembre de 2014 cinco kilos de cocaína, en Puerto Colombia.

Pero además Contreras hizo la devolución de manera directa y no a través de un proceso como era lo indicado y al parecer cobro $6 millones  por su devolución.

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