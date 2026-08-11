Colombia, 2026. El cantautor dominicano Jandy Feliz presenta “El Compromiso”, su nuevo sencillo en ritmo de merengue, una canción que aborda el amor desde una perspectiva madura y plantea que amar no solo significa sentir, sino también elegir y construir un proyecto de vida junto a otra persona.

El tema llega como continuación de “Amor Bonito”, canción con la que Jandy Feliz presentó el inicio de esta historia.

Mientras aquel sencillo se enfocaba en el descubrimiento de un amor genuino, “El Compromiso” representa el siguiente paso: la decisión de permanecer, entregarse y construir una relación basada en la confianza y la reciprocidad.

La propuesta audiovisual toma como inspiración la conocida leyenda del hilo rojo, una historia que representa el vínculo entre dos personas destinadas a encontrarse.

A través de una narrativa emotiva y elementos visuales contemporáneos, el video refuerza la idea de que el amor puede superar las circunstancias cuando existe una decisión mutua de permanecer juntos.

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Con una trayectoria que supera varias décadas, Jandy Feliz ha dejado su huella como compositor e intérprete de la música latina. Su nombre está ligado a canciones como “Amor Narcótico” y “Procuro Olvidarte”, que hacen parte del repertorio romántico latino.

Ahora, como solista, el artista continúa explorando nuevas sonoridades sin abandonar la sensibilidad que ha caracterizado su carrera.

Con “El Compromiso”, Jandy Feliz combina la energía y alegría del merengue con un mensaje sobre el amor duradero y la importancia de elegir, cada día, a la persona con quien se comparte la vida.