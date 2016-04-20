Bloqueos viales siguieron en Barranquilla por fallas en fluido eléctrico

Protestas en la vía pública con bloqueos y quemas de llantas seguían este miércoles en Barranquilla Soledad y Puerto Colombia por las fallas en el servicio de energía que aún no se ha restablecido en un cien por ciento.

A las pérdidas denunciadas por comerciantes, la suspensión de clases en colegios y el Sena y la imposibilidad de adelantar proceso judiciales por falta de fluido se sumaba el caos vehicular y la desorientación de los usuarios del sistema de transporte masivo, Transmetro, que ordenó desvíos en varios tramos de los recorrido por causa de los bloqueos.

En Puerto Colombia y Soledad las protestas se trasladaron hasta las sedes de le empresa Electricaribe, en este último municipio fue necesaria la presencia de escuadrones antimotines de la Policía que utilizó bombas de gas para dispersar a los manifestantes.

Aunque la tarde había una tensa calma, en algunos sectores anunciaban que de seguir la situación en la noche, se retomarían los bloqueos.

Intervención del Gobierno en caso Electricaribe no da espera, nuevo ministro debe asumir la situación, dice gerente de Ciudad y Desarrollo de Barranquilla.