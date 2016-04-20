Protestas terminan en problemas de orden público

Barranquilla

Por los menos 26 protestas con el bloqueo de vías se presentaron durante el día y la noche este martes por la falta de energía en Barranquilla y los municipios del Atlántico cuando aún este miércoles hay sectores que están sin luz desde hace 24 horas.

Las manifestaciones obligaron a la suspensión del servicio de Transmetro. Los bloqueos también se extendieron a la autopista al aeropuerto Ernesto Cortissoz, la carretera de la Cordialidad y vía Ciénaga-Barranquilla.

En algunas zonas intervino el Escuadrón Antimotines de la Policía con gases lacrimógenos para restablecer el paso vehículo como ocurrió anoche en el barrio Por Fin al suroccidente de Barranquilla donde sus habitantes protestaron porque completaban tres días sin luz.

Los bloqueos también se presentaron la vía Caracolí- Malambo en el Área Metropolitana de Barranquilla y en otros municipios del oriente del Departamento.

La emergencia eléctrica se inició en Barranquilla en la madrugada del martes con el comienzo de las lluvias y la empresa Electricaribe anunció que para atender los daños triplicó el número de cuadrillas.