Por muerte en accidente de tránsito queman camión en autopista al aeropuerto.

Barranquilla

La muerte de una persona que se movilizaba en un motocarro que chocó contra una volqueta en la autopista al aeropuerto Ernesto Cortissoz a la altura del barrio Manuel Beltrán en el Municipio de Soledad, Atlántico, originó problemas de orden público.

Los conductores de los motocarros al ver al joven tirado en el pavimento en mal estado la emprendieron contra el vehículo incinerándolo.

La víctima identificado como Roberto Diaz, fue trasladado al centro asistencial más cercano, pero a los pocos minutos murió.

El Secretario de Tránsito de Soledad, Jorge Bolaños, indicó que los reguladores no pudieron llegar al sitio del accidente por el ataque de la turba.

El problema de orden público generó un trancón, que fue superado por la presencia de la autoridad de tránsito