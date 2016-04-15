Capturan a tres personas entre ellos a un exsecretario de gobierno

En el municipio de Soledad se efectuó la captura por parte del Gaula del Atlántico y Policía Metropolitana. ( Caracol Radio Barranquilla )

Barranquilla

En diligencia que adelantaron en las últimas horas miembros de la Policía Metropolitana de Barranquilla y Gaula del Atlántico en desarrollo de la operación “Terratenientes” se dio captura a tres personas en el municipio de Soledad, por presuntos delitos de extorsión y concierto para delinquir.

Se trata de Luis Gabalo exsecretario de gobierno de Soledad, Boris de la Hoz, que fungía como inspector en esta misma localidad y el abogado Lizardo Dau, estas personas indico el comandante de la policía metropolitana de Barranquilla, general Gonzalo Londoño, fueron denunciados por habitantes del sector de Villa las moras.

“Ellos adelantaban inicialmente procesos de desalojos demoliendo las viviendas, posteriormente trataban de restituírselas pero les cobraban entre $10 y $12 millones, para devolverles el bien”, sostuvo.

Explico el oficial que la investigación se inició cuando recibieron varias denuncias de moradores del sector de Villas de las Moras sobre el ilícito “a partir de allí empezamos a recopilar y verificar toda la información entregada por los afectados”.

Los detenidos fueron llevados a las dependencias de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía para su judicialización.