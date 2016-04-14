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29 jul 2026 Actualizado 07:23

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Justicia

En medio de tiroteo de pandillas murió mujer al sur de Barranquilla

La mujer fue identificada como Zuleima Paola Rojas Mejía, de 37 años.

Policía Metropolitana.

Policía Metropolitana.(Caracol Radio Barranquilla.)

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Una mujer murió al quedar en medio de un enfrentamiento a bala de pandillas en el barrio El Bosque al sur de Barranquilla.

Los hechos se registraron cuando la víctima fue sorprendida, en momentos que regresaba a su casa, después de comprar gasolina para su motocicleta.

La mujer fue identificada como Zuleima Paola Rojas Mejía, de 37 años, quien fue trasladada al Paso de El Bosque, pero falleció cuando era atendida.

El barrio El Bosque, es uno de los sectores más peligrosos de Barranquilla y pese a los planes de seguridad, que se han implementado, hasta el momento los resultados no se ven, afirman los vecinos.

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