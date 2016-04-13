"Perea posicionó el producto recreativo más valorado de Barranquilla: el Junior"

Según el presidente de la Federación Colombiana de Futbol, Ramón Jesurum, la partida de Edgar Perea es una gran pérdida no solo para barranquilla sino para todo el país.

El campeón, dijo el dirigente deportivo, posicionó el producto recreativo más valorado de Barranquilla, el equipo Junior.

Al igual que todos los que en algún momento tuvieron muy de cerca al comentarista, Jesurum también sintió dolor al enterarse de su muerte.

“Con todo y que muchas veces nos criticó cuando estábamos en la directiva del Junior, jamás esas críticas ocasionaron distanciamiento entre nosotros, siempre fuimos muy buenos amigos”, dijo el dirigente.

Recordó que en alguna ocasión las críticas, a través del programa radial que dirigía Perea, fueron muy duras “y al día siguiente yo viajaba a la capital del país y me senté en la segunda fila del avión y de pronto llegó el campeón, y al verme pegó un grito: ‘Ramoncito Jesurum, mi hermanaso’ que llamó la atención de todos. Yo que estaba resentido por su comentarios no me quedó otra que levantarme y abrazarlo”.

Así era el gran Edgar Perea, recuerda tristemente el dirigente barranquillero.