Desangra al Atlántico unos $10 mil millones anuales dejan de ingresar

Gobernación del Atlántico pondrá en marcha plan para contrarrestar el ingreso de contrabando al departamento.( Caracol Radio )

Barranquilla

Para evitar el desangre que representa el ingreso de mercancía de manera ilegal, la administración departamental implementará operativos en tres puntos del Atlantico las 24 horas del día.

Robinson Perez el subsecretario de rentas, dijo que adicional a esta medida ya se encuentra en trámite la modificará del Estatuto Tributario, en el marco de la Ley Anticontrabando. Esto permitirá entre otros cerrar aquellos establecimientos donde se comercialice licor de contrabando.

“El departamento deja de percibir más de $800 millones mensuales por el ingreso de contrabando”, aseguró.

Perez, señalo que en el presente año se han incautado unas 20 mil botellas de licor, cigarrillo y otro tipo de mercancía