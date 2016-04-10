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29 jul 2026 Actualizado 06:57

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Orden Público

Escrituras falsas originan amenazas en Notaría de Barranquilla

A través de llamadas telefónicas les han ordenado a los funcionarios que salgan de la ciudad.

Autoridades de Barranquilla investigan intimidaciones a empleados de la Notaria 11.

Autoridades de Barranquilla investigan intimidaciones a empleados de la Notaria 11.(Cortesía)

Autoridades de Barranquilla investigan intimidaciones a empleados de la Notaria 11.
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Hasta las notarías son objeto de amenazas por parte de las bandas delincuenciales, al parecer procesos de restitución de tierras seria el móvil de las intimidaciones.

El Notario 11 de Barranquilla Jaime Horta, señalo que hace un par de días algunos empleados recibieron varias llamadas donde los amenazan de muerte.

“Les decían que abandonaran la ciudad, que dejaran de averiguar, de preguntar”, pero aseguro el funcionario que tales intimidaciones no van impedir que los procesos que allí reposan sigan su curso.

“Se ha vulnerado el protocolo de las Notarías para meter escrituras falsas que probablemente tienen como finalidad apropiarse de bienes, hecho que fue descubierto por nosotros y no lo vamos a permitir”, afirmo.

El tema ya está en conocimiento de las autoridades sostuvo el abogado Jaime Horta.

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