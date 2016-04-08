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29 jul 2026 Actualizado 07:23

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Ciencia y medio ambiente

En Luruaco, a la gente no le alcanza la plata para comprar agua

Emergencia por causa de la sequía se agrava por un daño en el acueducto.

(Foto ilustración (Archivo).)

Barranquilla
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La sequía ha golpeado fuertemente el bolsillo de los habitantes de Luruaco, centro del Atlántico, que gastan más de 70 mil pesos mensuales para comprar agua con el fin de atender sus necesidades básicas.

Humberto Currea, uno líderes cívicos, sostuvo que la situación es desesperante para los más de 25 mil habitantes del Municipio con el agravante que el acueducto está paralizado por un daño.

De acuerdo con la subsecretaría de Gestión del Riesgo, la emergencia es atendida con carrotanques que son enviados a diario a dicha población, pero son insuficientes para atender las necesidades de la comunidad.

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