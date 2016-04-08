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29 jul 2026 Actualizado 07:23

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Orden Público

Fleteros tiran $20 millones para evitar captura

El dinero lo habian robado a una madre comunitaria, en el municipio de Sabalarga.

Fleteo en el municipio de Sabalarga a Madre Comunitaria.

Fleteo en el municipio de Sabalarga a Madre Comunitaria.(Cortesía: Policía Atlántico)

Fleteo en el municipio de Sabalarga a Madre Comunitaria.
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En una espectacular acción dos hombres en motocicleta atracaron en las últimas horas a una madre comunitaria en el municipio de Sabanalarga, después que esta retirara 20 millones de pesos de una entidad bancaria.

Al momento de la huida los delincuentes fueron perseguidos por varios mototaxistas pero también por miembros de la policía. Ante la cacería los individuos empezaron a arrojar el dinero logrando que gran parte de la comunidad se apoderaran de por lo menos $15 millones.

El alcalde de Sabanalarga expreso que los recursos, estaban destinados a la labor que adelantan las comunitarias en la municipalidad “Sólo se pudo recuperar $5 millones de los $20 que robaron, porque los residentes de los alrededores al momento de esparcirse los billetes, empezaron a tomarlos”

El alcalde de Sabanalarga Jose Elías Chams, dijo a Caracol Radio que uno de los individuos fue trasladado al hospital de la municipalidad por las lesiones que recibió de manos de los habitantes. El otro fue capturado y está a la espera de su judicialización.

Para este viernes está previsto un Comité de Seguridad donde se tomaran las acciones a seguir después de este delicado hecho.

 

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