Más de 60 mil habitantes no reciben agua potable en el Atlántico

Barranquilla

Es precisamente la zona rural del departamento las más afectadas por el fenómeno de “El Niño”, algunos por que los acueductos municipales están ubicados en el rio Magdalena y por los bajos niveles de este se ven perjudicados y otros municipios padecen porque los pozos de los que se surten se encuentran totalmente secos.

El subsecretario de atención y prevención de desastres Edison Palma dijo a Caracol Radio que unos 60 mil habitantes no cuentan con el servicio de agua potable por la fuerte sequía.

Uno de los municipios más afectado por el fenómeno es Luruaco donde algunos sectores del casco urbano se encuentran sin el preciado líquido.

El envío de carrotanques a los corregimientos por parte de la administración departamental no es suficiente para apagar la sed de la comunidad.