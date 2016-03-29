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29 jul 2026 Actualizado 06:57

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Seis ecuatorianos heridos en accidente de tránsito en la Vía al mar

Los extranjeros hacen parte de una excursión que viajaba a Barranquilla para ver el partido Colombia-Ecuador

(Foto ilustración, Clínica Portoazul.)

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Autoridades han confirmado a Caracol Radio que 6 hinchas ecuatorianos que se desplazaban en un bus desde la ciudad de Cartagena a Barranquilla a presenciar el partido Colombia-Ecuador resultaron heridos al accidentarse el automotor en el que se movilizaban en la Vía al Mar, a la altura del kilómetro 70. 

El secretario de Salud del Departamento Armando de la Hoz expresó que los lesionados fueron trasladados a la clínica Porto Azul donde  son valorados.

Se conoció que de esta excursión hacen parte 28 personas que viajaban en dos buses hacia la capital del Atlántico.

El percance se registró a la altura del paradero “Sombreo Vueltiao” en el municipio de Juan de Acosta al norte del departamento del Atlántico.

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