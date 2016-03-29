Incendio en el centro de Barranquilla deja perdidas millonarias

La conflagración que se inició en la madrugada dejó solo pérdidas materiales.( Google maps. )

Barranquilla

Cuatro máquinas de bomberos tratan de controlar un incendio que se registra este martes en el centro de Barranquilla, en una bodega donde se guardan material reciclable.

La conflagración que se inició en la madrugada deja solo pérdidas materiales de acuerdo a la información que ha entregado el capitán Jaime Pérez comandante del cuerpo de bomberos en el Atlántico.

“Aunque está parcialmente controlado, seguimos trabajando porque es un material bastante inflamable y en cualquier momento se puede expandir nuevamente”, indico el oficial.

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