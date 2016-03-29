Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

29 jul 2026 Actualizado 07:23

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Orden Público

Incendio en el centro de Barranquilla deja perdidas millonarias

La bodega se encontraba sola al momento de la conflagración

La conflagración que se inició en la madrugada dejó solo pérdidas materiales.

La conflagración que se inició en la madrugada dejó solo pérdidas materiales.(Google maps.)

La conflagración que se inició en la madrugada dejó solo pérdidas materiales.
Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

Barranquilla

Cuatro máquinas de bomberos tratan de controlar un incendio que se registra este martes en el centro de Barranquilla, en una bodega donde se guardan material reciclable.

La conflagración que se inició en la madrugada deja solo pérdidas materiales de acuerdo a la información que ha entregado el capitán Jaime Pérez comandante del cuerpo de bomberos en el Atlántico.

“Aunque está parcialmente controlado, seguimos trabajando porque es un material bastante inflamable y en cualquier momento se puede expandir nuevamente”, indico el oficial.

Noticia en desarrollo

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir