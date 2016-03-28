En Barranquilla ya se prendió la fiebre por la Selección

Desde el sábado anterior los convocados por José Nestor Pekerman están concentrados en la "Casa de la Selección", donde ya se siente la fiebre por la "amarilla".( Foto twitter @FCFSeleccionCol )

Barranquilla

Las esperanzas para que la Selección Colombia de Fútbol remonte en su posicionamiento de la tabla clasificatoria al Mundial Rusia 2018, están puestas en el partido que se jugará frente al combinado del Ecuador el 29 de marzo en el Estadio Metropolitano.

Desde el sábado anterior los convocados por José Nestor Pekerman están concentrados en la "Casa de la Selección", donde ya se siente la fiebre por la "amarilla".

El termómetro que mide esa fiebre son los vendedores de camisetas, los negociantes informales y el comercio en general.

Sector hotelero de la ciudad espera que hoy se supere el 90 por ciento en reservas de cara al partido entre Colombia y Ecuador.

De acuerdo con el director ejecutivo de Cotelco, Mario Muvdi, dichas reservas se habrían aplazado por causa de la Semana Mayor. Solo cuatro o cinco hoteles tenían reservas de un 80 por ciento un mes atrás.

Por otra parte, mediante Resolución No. 0125, el Distrito de Barranquilla, por intermedio de la Secretaría Distrital de Salud, declaró la Alerta Amarilla en toda la red hospitalaria de la ciudad, con miras al partido entre Colombia y Ecuador, por las eliminatorias al Mundial de Fútbol Rusia 2018, que se jugará este martes 29 de marzo en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

La Alerta Amarilla estará en vigencia desde las 6:00 a.m. del martes 29 hasta el miércoles 30 de marzo a las 6:00 de la mañana.

Con esta declaratoria, todas las instituciones prestadoras servicios de salud, tanto públicas como privadas, activarán planes de contingencia con el propósito de atender cualquier eventualidad que se presente.