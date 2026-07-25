Molestia en Argentina: Wilmar Roldán dirigirá el Boca Juniors vs O´Higgins de Copa Sudamericana

Conmebol dio a conocer la lista de árbitros que impartirán justicia en los duelos definitivos de la Copa Sudamericana y hay molestia desde territorio argentino por la designación de Wilmar Roldán como juez central de Boca Juniors vs O´Higgins.

Es preciso recordar que el duelo de ida se llevó a cabo el pasado 23 de julio en La Bombonera y terminó con triunfo xeneize por la mínima diferencia, gracias al solitario tanto de Miguel Merentiel. Ahora, en territorio chileno, se definirá si es Boca el que avanza a los octavos de final o los australes logran dar el batacazo.

Pues bien, habrá terna arbitral colombiana de cara a esta definición. Como se mencionó, Roldán será el primer árbitro del encuentro, mientras que sus ayudantes serán Jhon León y Jhon Gallego. El cuarto será Jhon Ospina. A cargo del VAR aparece David Rodríguez, mientras que su AVAR será Keiner Jiménez.

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Molestia en Argentina por designación de Wilmar Roldán

Frente a todo este panorama, hinchas e incluso algunos periodistas argentinos han expresado su malestar por la designación de Wilmar Roldán para un partido clave de Boca Juniors.

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Leandro Aguilera pidió que el antioqueño “ojalá no eche a un jugador Xeneize a los 9 segundos“, haciendo alusión a los octavos de final de la Sudamericana 2024, cuando expulsó al peruano Luis Advíncula en el primer minuto de partido ante Cruzeiro.

Entretanto, Juan Carlos Artelino fue más allá y acusó a la Conmebolo de querer “perjudicar” al Xeneize de manera sistemática: “OTRA VEZ #ROLDAN para dirigir a #Boca? Sistemáticamente PERJUDICA al #Xeneize en los últimos años. Con solo buscar, encontraras varios errores que llevaron al xeneize perder o quedar eliminado. Lo de la #Conmebol con Boca sigue, sigue y sigue”.

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Así pues, hay mucha prevención respecto al actuar de Roldán, teniendo en cuenta que estuvo presente en las últimas grandes derrotas del club en torneos internacionales. Desde la derrota con Santos en 2021, la caída en la final de la Libertadores 2023 ante Fluminense (expulsó a Frank Fabra), el citado duelo ante Cruzeiro y la reciente eliminación en la fase de grupos de la Libertadores ante Universidad Católica (2026).