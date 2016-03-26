Barranquilleros optimistas por resultado Colombia vs Ecuador

Luego de haber superado la altura en Bolivia y obtener finalmente los tres puntos de visitante, la selección Colombia ha logrado generar optimismo en la afición barranquillera, que no duda en que el triunfo ante Ecuador el martes, será un hecho.

Para los barranquilleros amantes del fútbol, si los hombres de Pékerman pudieron vencer la altura en La Paz, podrán superar el calor de Barranquilla y abrazar el triunfo ante un Ecuador que pasa por uno de los mejores momentos de su historia.

“Colombia ha demostrado que puede, el equipo lo tiene todo, hay buena vibra y la confianza de la gente. Creo que estamos para grades cosas y podemos ganar 2-1”, dijo un aficionado.

Sin embargo hay quienes no se atreven a vaticinar un triunfo del equipo patrio, primero por lo que ha logrado Ecuador y segundo porque siendo Colombia superior a Bolivia y haberlo superado en el primer tiempo con amplia diferencia, estuvo a punto de dejar escapar los tres puntos.

“Yo la verdad, esperaría a que inicie el juego. Claro que me gustaría que ganáramos, pero no sé”, dijo otro barranquillero en medio de una tertulia callejera.

Si bien los barranquilleros no se volcaron en masa a apoyar la selección sub 23, el viernes en juego contra Estado Unidos, no hay duda de que toda la energía ahorrada, será desfogada el martes cuando la selección de mayores salte a la cancha del metropolitano.