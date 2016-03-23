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29 jul 2026 Actualizado 06:57

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Francesca Miranda: el secreto del diseño está en los detalles

La destacada diseñadora radicada en Barranquilla anuncia que antes que finalice el año abrirá centro de moda en la ciudad.

(Caracol Radio Barranquilla.)

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La palabra diseño está en su vida desde la infancia, cuando aconsejaba a su padre en el vestuario en su vida diplomática. Francesca dice que aprendió de sus padres que todo hay que hacerlo con dedicación para garantizar el éxito.

Su apuesta ha surtido efectos en Colombia y en el mundo. Con frecuencia le dicen “tu ropa parece de azúcar” ya que pinta forros de novia a mano; Francesca afirma que el secreto de sus diseños está en los detalles porque cada uno de sus diseños es único y no lo repite.

En esta entrevista Francesca le cuenta a Caracol Radio un poco de su vida personal, de sus gustos musicales, sus proyectos para este año y como es un día en su taller en Barranquilla.

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