Aprueban endeudamiento a Soledad por $70 mil millones de pesos

Al autorizar el Concejo de Soledad a la administración municipal un cupo de endeudamiento por la suma de hasta 70 mil millones de pesos, el alcalde Joao Herrera puntualizó que invertirá en vías, infraestructura hospitalaria y escenarios de recreación y deporte.

Lo anterior se justifica en el análisis al actual comportamiento de los ingresos corrientes y las transferencias de la Nación proyectado para la actual vigencia 2016, recursos que resultan insuficientes para dar continuidad a los ejes estratégicos condensados en el actual Plan de Desarrollo.

Herrera explicó que de los 70 mil millones de pesos, 30 mil millones serán para el mejoramiento y la construcción de 40 canchas y parques que garantizarán la recreación y el deporte de los habitantes de Soledad.

Así mismo, 10 mil millones de pesos se destinarán para la infraestructura hospitalaria asegurando la construcción y dotación de 20 centros de atención en salud. Los 30 mil millones de pesos restantes serán invertidos en el mejoramiento de vías del municipio.

Cabe resaltar que mañana 23 de marzo, día en que finalizan las sesiones extraordinarias, la administración municipal espera que el Concejo de Soledad apruebe el proyecto de acuerdo que le permitirá al alcalde comprometer vigencias futuras ordinarias, garantizando de esta forma, 73 mil millones de pesos más para las vías de Soledad.

“Con el apoyo del Concejo municipal vamos a cambiar el destino de Soledad ofreciéndole una vida más digna a sus habitantes; de esta forma comenzaremos a obtener recursos que permitirán la ejecución de los distintos programas contenidos en el Plan de Desarrollo”, así lo señaló el alcalde Joao Herrera.

Este acuerdo aprobado hace parte de los cuatro proyectos presentados por el burgomaestre ante el cabildo municipal.

El cupo crédito será contratado con la banca privada hasta el 31 de diciembre del 2016; el mismo se cancelará con recursos propios y con los excedentes financieros del acuerdo de restructuración de pasivos 550.