Pérdidas millonarias deja incendio que destruyó buses y bodegas en Barranquilla

Parque Industrial la Trinidad, ubicado en la Vía de la Circunvalar( Caracol Barranquilla )

Barranquilla

Por más de 6 horas 7 máquinas del Cuerpo de Bomberos de Barranquilla y su Área Metropolitana, atendieron la conflagración que se inició a las 10:30 de la noche de este jueves, en las instalaciones del Parque industrial la Trinidad en la vía de la Circunvalar.

En el percance 13 buses y microbuses, quedaron totalmente calcinados al igual que dos bodegas donde al parecer se guardadaban textiles entre otros elementos.

De acuerdo con el comandante del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, capitán Jaime Pérez, la conflagración se presentó en el parqueadero de una empresa de transporte urbano en uno de los buses, pero las fuertes brisas expandieron las llamas quemándose buses completamente.

Hasta el lugar de la emergencia llegaron las máquinas de bomberos de Barranquilla, apoyadas por los Cuerpos de Socorro de los municipios de Malambo, Soledad y Puerto Colombia, que pudieron sofocar las llamas en el parqueadero, cuando estas amenazaban con extenderse a una estación de servicio de gasolina ubicada en el sector.

Las autoridades tratan de establecer este viernes las causas del incendio que solo dejó millonarias pérdidas que aún no se cuantifican.