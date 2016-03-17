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29 jul 2026 Actualizado 07:22

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Vigilará compensación a usuarios en Barranquilla, por fallas eléctricas

Comisión evalúa los daños que afectaron el servicio por 24 horas

Superintendencia de visita en Barranquilla, por las fallas en el sistema eléctrico.

Superintendencia de visita en Barranquilla, por las fallas en el sistema eléctrico. (Caracol Barranquilla)

Superintendencia de visita en Barranquilla, por las fallas en el sistema eléctrico.
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Superintendencia de Servicios aseguró que le hará seguimiento a los mecanismos de compensación que se establezcan para los usuarios afectados por las fallas de energía que se registraron durante 48 horas en Barranquilla.

Según la superintendencia de Servicios Públicos durante la emergencia se afectaron 16 circuitos en Barranquilla, lo que originó el reporte de más de 600 daños en toda la ciudad.

La comisión que visita a Barranquilla ha escuchado a las personas afectadas que relataron lo que vivieron, en algunos casos hasta 48 horas sin energía.

La superintendencia anunció que una vez culminado el proceso de recolección de denuncias, se evaluarán las sanciones que le corresponden a la empresa por esta emergencia y la afectación a los usuarios.

En un comunicado el organismo señala que “dio plazo perentorio a Electricaribe para presentar la relación y estado de atención de las fallas, un plan de contingencia y el programa de mantenimiento para cada una de las localidades de la ciudad”.

Trascendió que se hará visita técnica a subestaciones e identificación de transformadores sobrecargados para priorizar su cambio.

 

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