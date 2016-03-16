Parálisis en Tribunal Superior de Barranquilla, por falta de energía

En las últimas horas la empresa Elctricaribe realizó inspecciones y atribuyó a un daño interno los problemas que se presentan en el edificio.( Foto Google Maps )

Barranquilla

Sin el servicio de energía permanece desde el pasado lunes el Tribunal Superior de Barranquilla, como consecuencia de una falla eléctrica.

“La suspensión en el servicio ha impedido el desarrollo de las actividades judiciales y penales”. Sostuvo la presidente del Tribunal superior de Barranquilla, la magistrada Vivian Saltarín, en diálogo con Caracol Radio.

La Magistrada aseguro, que muchos términos se han vencido entre ellos Acciones de Tutelas que debían fallarse.

“Por ello se le ha solicitado a la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que ordene con fundamento en el acuerdo 433 de 1999 del mismo organismo, la suspensión de términos, es decir que no atenderemos hasta que sea superada la emergencia”.

La jurista manifestó que se espera la pronta solución de esta problemática por un cuanto la justicia no se puede paralizar.

En las últimas horas la empresa Elctricaribe realizó inspecciones y atribuyó a un daño interno los problemas que se presentan en el edificio.