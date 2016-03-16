Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

29 jul 2026 Actualizado 07:22

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Justicia

Parálisis en Tribunal Superior de Barranquilla, por falta de energía

La magistrada Vivían Saltarín, señalo que desde el pasado lunes se encuentran sin el servicio.

En las últimas horas la empresa Elctricaribe realizó inspecciones y atribuyó a un daño interno los problemas que se presentan en el edificio.

En las últimas horas la empresa Elctricaribe realizó inspecciones y atribuyó a un daño interno los problemas que se presentan en el edificio.(Foto Google Maps)

En las últimas horas la empresa Elctricaribe realizó inspecciones y atribuyó a un daño interno los problemas que se presentan en el edificio.
Barranquilla
Añadir Caracol Radio en Google

Barranquilla

Sin el servicio de energía permanece desde el pasado lunes el Tribunal Superior de Barranquilla, como consecuencia de una falla eléctrica.

“La suspensión en el servicio ha impedido el desarrollo de las actividades judiciales y penales”. Sostuvo la presidente del Tribunal superior de Barranquilla, la magistrada Vivian Saltarín, en diálogo con Caracol Radio.

La Magistrada aseguro, que muchos términos se han vencido entre ellos Acciones de Tutelas que debían fallarse.

“Por ello se le ha solicitado a la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura que ordene con fundamento en el acuerdo 433 de 1999 del mismo organismo, la suspensión de términos, es decir que no atenderemos hasta que sea superada la emergencia”.

La jurista manifestó que se espera la pronta solución de esta problemática por un cuanto la justicia no se puede paralizar.

En las últimas horas la empresa Elctricaribe realizó inspecciones y atribuyó a un daño interno los problemas que se presentan en el edificio.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir