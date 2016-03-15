Hoy se firmaría la convención colectiva del trabajo a dos años en las minas del Cerrejón

Habría luz al final de las negociaciones entre Cerrejón y los trabajadores, quienes acordaron una convención laboral a dos años y que se redacta en Barranquilla, se podría firmar entre las partes al caer el día de hoy.

El vicepresidente del Sindicato de los Trabajadores de la Industria del Carbón (Sintracarbon), Sáenz Orlando Cuello, explicó que “fueron tres las propuestas que se pusieron a consideración de las masas laborales del Cerrejón: firma a un año, a dos años y la huelga, quienes al final votaron mayoritariamente por la firma de una convención laboral a dos años”.

Una comisión de los trabajadores del Cerrejón viajó anoche de Riohacha a Barranquilla, para finiquitar la redacción del documento que las comisiones negociadoras podrían firmar hoy, dándole fin a la situación que mantiene en vilo la economía de La Guajira.

Los agremiados en Sintracarbon, reconocen lo valioso y efectivo que ha sido la mediación de la gobernadora de La Guajira, Oneida Pinto Pérez; La viceministra de Interior para la Participación e Igualdad de Derechos, Carmen Inés Vásquez, y del Vice Ministro de Relaciones Laborales e Inspección, Enrique Borda Villegas, para acercar las partes cuando la situación era tensa y la única opción que se veía era la huelga.