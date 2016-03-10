Cierran playas en el Atlántico, por fuertes vientos

Cierre de playas en Puerto Colombia, Atlántico por fuertes vientos.( Caracol Barranquilla )

Barranquilla

El rugir del viento se sintió en la noche del miércoles y la madrugada de este jueves en Barranquilla y su Área Metropolitana.

El fenómeno se sintió con mayor fuerza en la zona turística de Puerto Colombia, por lo que se decidió el cierre de playas especialmente en sectores que presentan mayor riesgo para bañistas.

Las medidas preventivas fueron adoptadas por la secretaria de gobierno de la localidad costera.

El comandante operativo del Cuerpo de Bomberos de Puerto Colombia, señaló que la decisión se adoptó en prevención al fuerte oleaje que el mar por las intensas brisas.

El centro de Investigaciones Oceanográficas informó que se presentan en la zona marítima vientos hasta de 28 nudos y olas que alcanzan hasta los tres metros por lo que han extremado medidas para pequeñas embarcaciones.