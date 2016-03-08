Gremios en Atlántico comprometidos con ahorro de energía

Los tenderos y panaderos en el Atlántico iniciaron desde hace dos semanas prácticas que les permite ahorrar energía eléctrica, no solo para contribuir con el propósito de evitar un apagón sino porque el precio está muy alto.

Así lo consideró Orlando Jiménez, director ejecutivo de UNDECO, quien explicó que la estrategia de este sector de la producción consiste en que desde las nueve de la noche, cuando se cierra la atención al público, hasta el día siguiente se e apagan enfriadores y refrigeradores, sin que ello afecte la cadena de frío de los alimentos y bebidas.

Explicó que mientras un refrigerador no se abra, estando pagado, se puede mantener la cadena de frío hasta por ocho horas

A su turno la Federación de Comerciantes del Atlántico, Fenalco, en voz de su director ejecutivo, hizo un llamado al gremio para que acaten la medida de ahorrar energía, ya que eso es algo qiue nos conviene a todos.

Rafael Madero, presidente de la junta directiva indicó, sin embargo que casa comerciante debe ajustar dicho ahorro de acuerdo a sus necesidades.

Agregó que este tipo de iniciativas debe partir de cada persona y no se impuesto.

Por su parte, el presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Edgardo Sojo, insistió en que cualquier medida que se tome para el ahorro de energía debe ser tenida en cuenta.

Sin embargo consideró que es necesario hacer una revisión integral al sistema energético de la costa porque éste ya colapsó.

“Ya se nos acabaron los colchones y los recursos de que agarrarnos cuando una eventualidad se presentara. El sistema ya colapsó”, insistió

El senador Álvaro Ashton, también dio a su opinión al respecto de la propuesta del Gobierno para afrontar la amenaza de un apagón en el país, y en tal sentido consideró que estimular el no consumo y castigar el despilfarro como estrategia para ahorrar energía es como buscar la fiebre en las sábanas.