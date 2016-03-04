Bienes producto de chance ilegal ocupados por la Fiscalía

Barranquilla

La Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la Nación ocupó 18 bienes e incautó quince vehículos cuyos propietarios no pudieron demostrar solvencia económica que le permitiera adquirir dichos bienes, los cuales habrían sido adquiridos con las ganancias producto del chance ilegal en toda la región Caribe; en el operativo se logró la captura de varias personas.

Automóviles de alta gama, camionetas y casas figuraban a nombre de testaferros, y según las autoridades el valor de estos bienes asciende aproximadamente a dos mil millones de pesos.

La investigación de la Fiscalía vincula a la casa de apuestas “El Chance Millonario” cuya sede está ubicada en la ciudad de Barranquilla.

“Sin duda estos hechos benefician a quienes impulsamos la lucha para que el chance ilegal denominado “la blanquita” se una al chance legal y aumente significativamente los ingresos que van a nuestros hospitales” dijo el gobernador del Atlántico Eduardo Verano De La Rosa, quien agregó que se espera que este tipo de juegos de azar produzcan unos 17 mil millones de pesos durante este año para la salud.