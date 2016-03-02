En cuatro semanas culminarán trabajos en Termoflores

Barranquilla

El equipo de técnicos y expertos hoy procederá a la revisión de la turbina afectada y comenzarán los trabajos de reparación para lo que se cuenta con los repuestos, por lo que se considera que se pueda avanzar dentro del cronograma previsto.

El Presidente de Celsia, Ricardo Sierra, entregó un balance de los trabajos y aseguró que se han adoptado todas las medidas para garantizar la agilidad en la reparación.

El ejecutivo explicó que este es un daño fortuito, algo que no estaba programado pero que se trabaja para superar la emergencia y se espera que no se presenten nuevos imprevistos durante los trabajos.

La Zona Franca de Celsia es la segunda térmica en generación en el país. Con el daño que se ha presentado, en la unidad Flores IV salieron de servicio 230 megavatios.